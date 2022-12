Torino: Lo Russo, vedremo che attenzione avrà Governo Meloni

(ANSA) - TORINO, 28 DIC - "Speriamo che il Governo Meloni abbia l'analoga attenzione su Torino che ha avuto il Governo Draghi". Così il sindaco del capoluogo piemontese Stefano Lo Russo, a margine della conferenza stampa di fine anno. "Abbiamo avuto un 2022 in cui il governo Draghi è stato assolutamente attento sulla nostra città non solo con il Patto per Torino, che ha portato un miliardo e centoventi milioni di euro a fondo perduto per il ripiano dei nostri conti, ma certamente una straordinaria attenzione anche alla dimensione infrastrutturale - aggiunge - il più grande finanziamento della storia di questa città è avvenuto proprio con il Governo Draghi: un miliardo di euro a fondo perduto per la linea 2 della metro". Per Lo Russo "è chiaro che questo nuovo Governo si è appena insediato e vedremo che cosa esce dalla norma finanziaria e soprattutto vedremo come lavorerà e quale sarà l'attenzione che riserverà alla nostra città. Attendiamo con la massima fiducia istituzionale", conclude il sindaco. (ANSA).