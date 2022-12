Incendio in una palazzina nel Torinese, due intossicate

(ANSA) - TORINO, 28 DIC - Un incendio è divampato stamani a San Mauro Torinese al primo piano di una palazzina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le due donne che si trovavano all'interno sono state soccorse da un'èquipe di sanitari e portate in ospedale per intossicazione da fumo. Sulle cause dell'incendio sono in corso accertamenti. (ANSA).