Capodanno: concerto gospel dagli USA alla Reggia di Venaria

Per la prima volta la Reggia di Venaria ospita il Concerto di Capodanno. L'evento è curato da Blue Note Off, il format originale di Blue Note Milano nato con l'obiettivo di portare la grande musica fuori dalla sede del noto jazz club milanese. All'interno della Cappella di Sant'Uberto, parte del complesso monumentale della dimora sabauda, si esibiranno gli Eric Waddell and the Abundant Life Gospel Singers, una formazione che raccoglie i migliori talenti della città di Baltimora, negli Stati Uniti. Sotto la direzione di Eric Waddell, front-man e leader del gruppo, il coro si esibisce in un repertorio vasto che va dai moderni arrangiamenti del gospel contemporaneo, inclusi alcuni brani del Maestro Waddell, a temi tradizionali nelle versioni più amate dal grande pubblico.

L'appuntamento è per domenica 1° gennaio 2023 alle ore 19.30.

I biglietti, disponibili sul sito lavenaria.it, permetteranno al pubblico di visitare, prima del concerto, anche la Reggia, i Giardini e le mostre in corso: 'John Constable. Paesaggi dell'anima', la prima monografica in Italia dedicata al celebre artista inglese, e "PLAY. Videogame, arte e oltre", una inedita mostra che propone i videogiochi come decima forma d'arte in dialogo con celebri capolavori del passato, nelle Sale delle Arti, e le installazioni di Marinella Senatore lungo il percorso di visita. Il biglietto intero costa 25 euro, ridotto 18.

