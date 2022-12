'Antigone e i suoi fratelli' firmata Vacis a Fonderie Limone

(ANSA) - TORINO, 28 DIC - Martedì 10 gennaio debutta in prima nazionale alle Fonderie Limone di Moncalieri 'Antigone e i suoi fratelli', dalla tragedia di Sofocle, di cui Gabriele Vacis firma l'adattamento e la regia. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale in collaborazione con Associazione culturale PEM, resterà in scena alle Fonderie Limone per la stagione in abbonamento dello Stabile fino a domenica 22 gennaio 2023.

"Antigone e i suoi fratelli non è la messinscena del testo di Sofocle. - spiega Vacis - È piuttosto una storia del personaggio che attraversa i tragici, da Sette a Tebe di Eschilo, passando dai testi sofoclei per arrivare a Fenicie di Euripide. Quello che cercheremo è la sostanza pesante della fraternità. Sono molte le occasioni per riflettere sugli altri due pilastri della civiltà occidentale: la libertà e l'uguaglianza. Ma lo sapevano bene i rivoluzionari francesi: libertà e uguaglianza senza fraternità finiscono in dispute e conflitti. Le grandi ideologie novecentesche si fondavano sulla libertà o sull'eguaglianza, separandole. E questo ha provocato guerre di cui forse abbiamo perso memoria. I grandi tragici attraverso la figura di Antigone ci spiegano come anche la fraternità, se isolata dagli altri due valori, finisce male".

La recita del 13 gennaio sarà una replica soft, secondo una modalità introdotta nella stagione 2022/2023, per creare un'atmosfera più rilassata, così da favorire la partecipazione di adulti o bambini con difficoltà di apprendimento, autistici o con disordini della comunicazione sensoriale.

Venerdì 20 gennaio alle ore 18.00 alle Fonderie Limone di Moncalieri è prevista una visita tattile alla scenografia destinata agli spettatori con disabilità visiva.