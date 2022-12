Sanità: ospedale Asti, 26 nuovi letti bilancia per dialisi

(ANSA) - ASTI, 27 DIC - Nel reparto di Nefrologia dell'Ospedale di Asti ci sono 26 nuovi letti di ultima generazione per le persone sottoposte a dialisi.

Si tratta di "letti bilancia", che servono a pesare i pazienti prima e dopo la terapia. Il peso viene visualizzato e memorizzato su un display collegato.

L'acquisto è avvenuto nell'ambito del Piano annuale di investimenti dell'Asl per un costo di circa 63mila euro.

"Con questa ulteriore acquisizione - sottolinea il direttore generale, Flavio Boraso - continuiamo l'opera di rinnovamento tecnologico, in ospedale e sul territorio. I nuovi letti aiuteranno a ridurre i disagi per i pazienti sottoposti a dialisi e contribuiranno a rendere meno gravoso il lavoro dei nostri operatori".

La struttura di Nefrologia, guidata dal dottor Stefano Maffei, ha in cura ogni settimana circa 150 pazienti cronici in dialisi, distribuiti presso il centro del Cardinal Massaia, il centro di Canelli e la dialisi domiciliare. (ANSA).