Pedemontana biellese: Molinari, Governo finanzierà opera"

(ANSA) - BIELLA, 27 DIC - "Grazie al ministro Salvini la Pedemontana piemontese potrà essere ultimata. Sono previsti infatti 384.452.761 di euro per la realizzazione del primo lotto dell'opera che, una volta realizzata, garantirà il collegamento diretto di Biella con l'autostrada A26 Genova - Gravellona, in prossimità dell'abitato di Ghemme". L'annuncio arriva da Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera.

L'obiettivo è di far partire il cantiere nel 2024. (ANSA).