Juve:Agnelli, se le cose non vanno bene facile voltare le spalle

(ANSA) - TORINO, 27 DIC - "Sono perfettamente consapevole che quando tutto va bene sono grandissimi applausi e grandissimi pacche sulle spalle, mentre quando le cose non vanno bene come uno auspicherebbe invece la gente è piu veloce a criticare qualsiasi attività che si è svolta e voltare le spalle". Così Andrea Agnelli alla fine degli interventi degli azionisti, durante l'assemblea, che si sta svolgendo a Torino, per l'approvazione del bilancio 2021-2022.

"Ribadisco la correttezza dell'operato da parte della società anche condiviso da una serie di esperti per quanto riguarda le vicende di natura contabile - ha aggiunto il presidente dimissionario dei bianconeri. "Ringrazio tutti, chi mi ha criticato e chi no", ha concluso Agnelli sottolineando che dalle "critiche si cresce". (ANSA).