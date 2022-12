Fine anno senza freddo, solo pioviggini sull'Appennino

(ANSA) - TORINO, 27 DIC - Anche quest'anno a cavallo fine anno con temperature lontane da quelle che caratterizzano il cuore dell'inverno. Per venerdì 30 dicembre il servizio meteo di Arpa prevede anzi un "marcato rialzo" della pressione atmosferica e dello zero termico che salirà sino a 3.100 metri di altitudine sul basso Piemonte. Prima, tra mercoledì e giovedì, una "debole onda depressionaria" avrà portato più nuvole, ma precipitazioni limitate a pioviggini sulle zone appenniniche e sulle Alpi nord-ovest, con quota neve da 1.500 metri in su.

Oggi, dopo le nebbie del mattino sulle pianure, termometro in deciso rialzo, con massime a 12 gradi a Torino, 14 ad Avigliana (Torino), 13,7 a Tricerro (Vercelli), 13.8 ad Alessandria. (ANSA).