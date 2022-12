Due incidenti bretella Ivrea-Santhià, quattro feriti

(ANSA) - TORINO, 27 DIC - Doppio incidente stradale sulla bretella Ivrea-Santhia, questa mattina, in direzione Ivrea. Il bilancio è di quattro feriti.

Il primo scontro ha visto coinvolti tre veicoli: uno di questi ha travolto un furgone e due operai che stavano effettuando il taglio dell'erba a bordo strada. Due automobilisti sono stati ricoverati all'ospedale di Ivrea, due operai al Cto di Torino in codice rosso. Nessuno risulta in pericolo di vita.

Poco dopo, all'interno della galleria Passo d'Avenco, nel territorio di Alice Castello (Vercelli), si è verificato un tamponamento con dodici veicoli coinvolti. Non si segnalano feriti. Circolazione bloccata e diversi chilometri di coda. In corso gli accertamenti da parte degli agenti della polizia stradale di Torino. (ANSA).