65° del 'Viaggio nella valle del Po', il racconto del gusto

Una giornata di confronti tra sul racconto del gusto e dell'enogastronomia italiana, nel 65°anniversario della trasmissione Rai "Alla ricerca dei cibi genuini, viaggio nella valle del Po", il reportage realizzato da Mario Soldati.

L'iniziativa, promossa dall'Associazione Culturale Mario Soldati fondata nel 2020 da Mara Antonaccio e Guido Barosio, si terrà domani, mercoledì 28 dicembre,, dalle ore 14.30, al teatro del Collegio S.Giuseppe, nel centro di Torino. Nel convegno sono stati coinvolti professionisti dei media, della scrittura, del marketing, della degustazione e della nutrizione, "tutti indistintamente accomunati dalla passione per Mario Soldati e dalla quotidiana attività nel mondo del vino e del gusto.

Soldati - ricordano gli organizzatori del convegno - non fu soltanto uno 'scrittore di genere', fu invece una figura culturale poliedrica e sorprendente: autore di libri di successo, giornalista, regista televisivo e cinematografico.

Ecclettico e curioso, colto ed elegante, fu una delle migliori icone di un panorama intellettuale che non sempre lo accolse a braccia aperte". (ANSA).