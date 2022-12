Teatro, Gelindo prega per la fine della guerra in Ucraina

(ANSA) - ALESSANDRIA, 26 DIC - Dopo i frammenti del 2020 in streaming e l'edizione 2021 segnata dalle restrizioni anti-Covid, ad Alessandria il Gelindo torna alla normalità. Nel corso della tradizionale commedia dialettale natalizia il pastore ieri sera è sceso nella platea del Teatro San Francesco stringendo le mani al pubblico e regalando, come di consueto, pillole di buonumore, con escursioni nella satira politica e nell'attualità. "Nonostante gente che non riesce ad arrivare a fine mese e bollette sempre più care - ha detto Gelindo - il problema principale è se chiamare Giorgia Meloni 'il' o 'la' presidente. L'Ufficio Protocollo le ha fatto sapere di avere tutti i documenti al maschile e consigliato di farsi crescere i baffi e chiamare Giorgio". Quanto alle mascherine, sono state consigliate alle scimmie contro il vaiolo e a cinghiali e maiali contro la peste suina.

Al 'Bambèn' il Gelindo ha rivolto la preghiera "fà che la uèra an Ucraina la finissa prestu". (ANSA).