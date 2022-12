Sicurezza lavoro, multe e denunce per bar e ristoranti

(ANSA) - TORINO, 26 DIC - Quattro denunce e multe per 53 mila euro sono il risultato di una serie di ispezioni svolte dai carabinieri in alcune attività di bar-ristorazione in provincia di Torino nella prima decade di dicembre in materia di rispetto delle norme di sicurezza e di contrasto al lavoro nero. Su otto esercizi commerciali controllati, cinque impiegavano personale in maniera irregolare; in quattro di queste, inoltre, sono emerse violazioni come la mancata valutazione dei rischi o l'Impiego di senza autorizzazione di impianti audiovisivi. In tutti i casi è stata disposta la sospensione dell'attività. I lavoratori non censiti dai centri per l'impiego, e quindi da considerare in nero, sono risultati 10 su 25. (ANSA).