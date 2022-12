Natale: lunga fila davanti a Ghigo per la Nuvola di Torino

(ANSA) - TORINO, 24 DIC - Una lunga fila questa mattina davanti alla storica pasticceria Ghigo di via Po, a Torino, per acquistare l'iconico pandoro torinese 'Nuvola'. Come accade ormai ogni anno, i clienti aspettano il proprio turno sotto i portici per mettere sulle loro tavole natalizie il dolce che si ispira alla tradizione ed è ricoperto di glassa bianca al burro, spolverato di zucchero a velo. (ANSA).