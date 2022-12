Natale: anziana sola telefona ogni giorno ai carabinieri

(ANSA) - MOLARE, 24 DIC - Natale speciale per un'ultrasettantenne di Molare, in provincia di Alessandria, che ha ricevuto la visita del maggiore Gabriele Fabian, comandante Compagnia Carabinieri Acqui Terme, con il vice brigadiere Silvio Castaldo, della Stazione locale. La donna, costretta a letto per un problema articolare, vive da sola con l'assistenza di un'operatrice socio assistenziale per 3-4 ore al giorno, per vincere la solitudine telefona tutti i giorni in caserma per una breve chiacchierata con i militari dell'Arma. Il maggiore Faban ha regalati all'anziana un libro sugli animali, sua grande passione, e un panettone. (ANSA).