Torino si accende con la storia e l'arte della città

(ANSA) - TORINO, 23 DIC - Da Garibaldi al Futurismo. Sono due secoli di storia e di arte di Torino quelli che da questa sera illuminano la facciata ovest di Piazza San Carlo. Il sindaco Stefano Lo Russo, schiacciando un grande pulsante rosso, ha dato il via allo spettacolo di videomapping che fino all'8 gennaio illuminerà il salotto buono della città. La prima edizione di quella che punta a diventare una tradizione torinese di arte e cultura che vuole anche valorizzare attraverso gli eventi il patrimonio architettonico, storico e artistico di Torino.

"Accendiamo un'opera d'arte - ha detto il sindaco - con un evento che rappresenta al meglio lo spirito di questo Natale, che fa della cultura e della nostra città una grandissima occasione di pensare in positivo. Portare l'arte e la cultura nella piazza più bella di Torino per le feste di Natale è un segno di augurio a tutta la città, un evento che vogliamo far crescere nei prossimi anni". (ANSA).