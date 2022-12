Oltre un chilo di droga in auto, arrestato dalla polizia

(ANSA) - TORINO, 23 DIC - La polizia stradale di Novara ha arrestato un corriere della droga che viaggiava con oltre un chilo di cocaina in auto. L'uomo, al volante di una Citroen C3 intercettata sulla bretella di Santhià (Vercelli), è stato fermato allo svincolo autostradale di Ivrea (Torino). Dopo un'accurata perquisizione del mezzo, all'interno dell'alloggiamento della ruota di scorta, che nella circostanza era stata appoggiata sul sedile posteriore dell'auto, i poliziotti hanno recuperato un panetto di cocaina del peso di 1,1 chilogrammi. Valore sul mercato di oltre 300mila euro. Al termine degli accertamenti, l'automobilista è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di ingente quantitativo di droga e portato in carcere a Ivrea. (ANSA).