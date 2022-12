Montagna, riapre seggiovia Jouvenceaux-Sarnas-Sportina

(ANSA) - TORINO, 23 DIC - L'atteso regalo di Natale per gli sciatori di Sauze d'Oulx (Torino) è arrivato. Da quest'oggi, venerdì 23 dicembre la seggiovia quadriposto Jouvenceaux-Sarnas-Sportinia tornerà in funzione regolarmente dopo la revisione speciale di quest'autunno. E dopo che sono stati investiti 600mila euro per consentire queste indispensabili operazioni per mantenere in funzione un impianto strategico per l'intero comprensorio.

Una lunga traversia che era iniziata nel mese di febbraio quando la seggiovia si fermò per mancanza di autorizzazioni. Fu una corsa contro il tempo per sistemare tutta la parte burocratica e per ottenere dall'Agenzia del Ministero Ansfisa (l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e dei trasporti ad impianti fissi del Ministero dei trasporti), che nel frattempo era subentrata all'Ustif, il nulla osta alla prosecuzione dell'esercizio pubblico. Ma restava l'obbligo della revisione speciale. E anche qui nuova corsa contro il tempo. A luglio lo sblocco dei fondi ed il via libera degli interventi di revisione e ammodernamento, con l'Agenzia To2006 che ha autorizzato Scr Piemonte ad avviare la procedura di appalto per i lavori sulla seggiovia di Jouvenceaux al fine di concluderli prima dell'inizio della stagione sciistica. Un'azione congiunta ed un grande lavoro di squadra tra Regione Piemonte, Fondazione XX Marzo 2006, stazione appaltante S.C.R. Piemonte ed ovviamente il Comune di Sauze d'Oulx. Un intervento impegnativo dal punto di vista tecnico ed anche economico. Infatti l'importo dell'intervento è stato di circa 600mila euro, ed è stato interamente finanziato con i fondi post olimpici della legge 65-2012.

Ora finalmente il via libera anche all'esercizio per il via alla stagione invernale 2022-2023 anche da Jouvenceaux. (ANSA).