Incidente Alessandria: la 'Nord' allo stadio ricorda vittime

(ANSA) - ALESSANDRIA, 23 DIC - Già esposto il 17 dicembre sul sagrato della chiesa nel sobborgo alessandrino di Castelceriolo per il momento di preghiera in ricordo del 23enne Lorenzo Pantuosco e lo stesso giorno allo stadio di Cesena per la partita dell'Us Alessandria Calcio, lo striscione 'Nel Buio siete Luce che Brilla' è tornato, oggi, nella Gradinata Nord per la gara interna contro la Imolese. Realizzato dai Fanciot, gruppo di tifosi grigi, è un omaggio a Lorenzo, la 15enne Denise Maspi, Lorenzo Vancheri di 21, morti sul colpo nell'incidente all'alba dell'11 dicembre vicino al passaggio a livello di Cantalupo.

Sempre sotto la Nord il capitano Simone Sini ha deposto un mazzo di fiori. La pasticceria 'La Dolce Vito' di Spinetta Marengo, della famiglia Pantuosco, è partner ufficiale dell'Alessandria Calcio. 'Ciao Pantu', la scritta sui fiori. Il 21 dicembre, purtroppo, il bilancio del drammatico incidente è salito a 4 dopo la morte in ospedale del 21enne Vincenzo Parisi.

