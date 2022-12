Gruppo Candioli compie 140 anni, export in 50 paesi

(ANSA) - TORINO, 23 DIC - Il Gruppo farmaceutico Candioli compie 140 anni. Nata come una farmacia, l'azienda si è trasformata nel tempo in realtà industriale, alla sua guida c'è una famiglia da quattro generazioni. Opera nel settore della pediculosi umana e in quello veterinario sviluppato in linee di prodotti per animali da compagnia, cavalli atleti ed ornitologia. Esporta i suoi prodotti in 50 paesi in tutto il mondo.

"L'intenzione - spiega Luca Cravero Candioli, general manager - è quella di crescere ancora in altre nazioni, all'interno dell'Unione Europea, con acquisizioni di realtà locali proseguendo sullo stesso percorso che ci ha portati, nel 2018, ad acquisire Vetark, azienda inglese specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti per animali esotici" Il team aziendale è composto da più di 80 dipendenti e un centinaio di agenti e informatori sul territorio nazionale.

