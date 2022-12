Fondazione Crt, 72 eventi culturali tra Piemonte e Val d'Aosta

(ANSA) - TORINO, 23 DIC - Festival musicali, spettacoli teatrali, circo contemporaneo e persino show itineranti in autobus: 72 eventi culturali, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite, andranno in scena fino al 30 aprile 2023 in Piemonte e Valle d'Aosta, con il sostegno complessivo di 715mila euro della Fondazione Crt.

I contributi sono stati assegnati con il bando Not&Sipari in base a criteri-chiave come la parità di genere, la valorizzazione della diversità culturale, l'empowerment dei giovani nei circuiti professionistici e l'impatto ambientale delle iniziative, promuovendo anche azioni di mobilità sostenibile, risparmio energetico e compensazione delle emissioni di anidride carbonica.

"La Fondazione Crt sostiene lo spettacolo dal vivo perché è un formidabile collante sociale oltre che un volano strategico per la crescita economica e occupazionale del territorio" afferma il presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia.

"Innovazione, sostenibilità, inclusione sono valori al centro delle produzioni culturali valorizzate dalla Fondazione Crt con il bando Not&Sipari per un impatto sociale e ambientale positivo" dichiara il segretario generale Massimo Lapucci.

Not&Sipari ha sostenuto finora oltre 4.400 iniziative con 45 milioni di euro. (ANSA).