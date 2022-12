Contrabbando, sequestrati due orologi a confine Vco-Svizzera

(ANSA) - VERBANIA, 23 DIC - I funzionari dell'Agenzia delle dogane e i militari della Guardia di finanza hanno scoperto e sequestrato due orologi, dal valore di ottomila e cinquemila euro, che due cittadini italiani stavano tentando di contrabbandare dalla Svizzera trasportandoli in auto.

In entrambi i casi, avvenuti al confine di Domodossola e di Piaggio Valmara (Verbano-Cusio-Ossola) i viaggiatori hanno giustificato il trasporto del bene spiegando che stavano rientrando dalla Confederazione Elvetica dove avevano portato a riparare gli stessi orologi già da tempo di loro proprietà.

Attraverso i controlli effettuati sugli autoveicoli, tuttavia, gli agenti hanno trovato anche fatture, ricevute e garanzie emesse in giornata, prove che gli acquisti erano appena avvenuti.

Gli orologi sono dunque stati sequestrati ed è stato contestato ai viaggiatori il contrabbando amministrativo. (ANSA).