Academy Piemonte a Biella: al via i corsi nel settore orafo

Entra nel vivo la nuova "Accademia Piemonte per il Tam e Green Jobs", l'Academy per la filiera Tessile Abbigliamento Moda Calzature e Green Jobs che rientra nel progetto regionale più ampio delle Academy Piemonte volute dall'Assessore regionale Elena Chiorino. Il 9 gennaio, infatti, prenderanno il via i primi tre corsi sulle Tecniche delle lavorazioni orafe al banco e sulle tecniche di incastonatura di gemme preziose, dedicati alle persone attualmente inoccupate o disoccupate che potranno acquisire competenze per lavorare nel settore orafo e gioielleria.

Il partenariato dell'Accademia Piemonte per il Tam e Green Jobs comprende 13 agenzie formative, 38 imprese della filiera e 18 altri soggetti intesi tra associazioni datoriali, fra cui Unione Industriale Biellese, fondazioni Its, Università, Poli di Innovazione. Città Studi è l'agenzia capofila. "Questa è la politica del fare - ha commentato l'assessore al lavoro e formazione della Regione Piemonte Elena Chiorino - si lavora per creare opportunità e garantire alle imprese quella competenza necessaria per favorirne competitività e, quindi, occupazione stabile sul territorio".