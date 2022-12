Sanità: Verbania, donate 8 culle a pediatria dell'ospedale

(ANSA) - VERBANIA, 22 DIC - Cerimonia di consegna, questa mattina all'ospedale Castelli di Verbania, di otto culle donate dall'Associazione Nazionale Carabinieri di Verbania al reparto di pediatria neonatologia dell'ospedale cittadino "Giuseppe Castelli". Con il Natale alle porte, i membri dell'associazione hanno portato anche alcuni doni ai giovani pazienti dei reparti di pediatria e neuropsichiatria infantile e agli operatori sanitari qui impiegati. "Cerchiamo di portare un sorriso ai bambini e a chi lavora" ha commentato il segretario dell'associazione, Giovanni Avolio.

Stefania Vozza, direttrice della struttura sanitaria di neuropsichiatria infantile di Verbania, ha ribadito la necessità di "tenere alta l'attenzione su bambini e ragazzi che ancora oggi portano addosso i segni della pandemia". Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco di Verbania, Silvia Marchionini, che ha annunciato che il Comune ha ottenuto 50mila euro di fondi regionali per progetti di contrasto al disorientamento adolescenziale, i cui dettagli saranno presentati il prossimo mese.

Le creazioni in legno per pazienti e operatori sono state realizzate dalla ditta Mastro Geppetto di Casale Corte Cerro, dall'artigiano Romildo Ceola di Valstrona e dall'associazione Le ragazze creative di Roncaccio, di Bee. (ANSA).