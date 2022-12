Sanità: Ospedale Valle Belbo, firma per ripresa lavori

(ANSA) - ASTI, 22 DIC - È stato siglato oggi pomeriggio nella sede dell'Asl di Asti l'accordo tra l'Azienda sanitaria e l'Ati Ruscalla, che consentirà la ripresa dei lavori e il completamento del Presidio ospedaliero della Valle Belbo, dopo l'approvazione da parte del Consiglio regionale del nuovo piano di intervento. Nelle prossime settimane l'area sarà consegnata e riprenderanno effettivamente i lavori, dopo oltre 10 anni. Il cantiere durerà poco più di tre anni. L'investimento totale per gli intervent è di 57,5 milioni di euro. "L'accordo sottoscritto oggi ci rende estremamente soddisfatti, è un successo per tutto il territorio che da tanti anni attende la conclusione di questa importante opera - sottolinea il Direttore generale Asl At Flavio Boraso -. Si tratta del coronamento di un lavoro che abbiamo portato avanti negli ultimi mesi insieme alla Regione, reso decisamente più complicato dall'aumento del costo delle materie prime, che ha messo in pericolo la sostenibilità dell'opera". (ANSA).