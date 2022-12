Morto Poletto: a Torino i funerali dell'arcivescovo emerito

(ANSA) - TORINO, 22 DIC - Celebrate alla cattedrale di San Giovanni Battista a Torino, questo pomeriggio, le esequie del cardinale Severino Poletto, arcivescovo emerito del capoluogo piemontese, morto a 89 anni, nella notte tra sabato e domenica.

Presenti per i funerali solenni cinquecento persone, tra cui le autorità civili e militari, venti vescovi concelebranti, oltre un centinaio di prelati provenienti da tutta la Regione e tanti torinesi che hanno voluto salutare per l'ultima volta Poletto.

La funzione è stata presieduta dall'arcivescovo di Torino, Roberto Repole. Accanto a lui il suo predecessore Cesare Nosiglia. "Penso che il cuore della sua vita fosse essere proteso al Signore con tutta la sua esistenza, in attesa della sua venuta - ha detto Repole durante l'omelia - Ha ricoperto tante cariche e tanti ruoli - ha aggiunto - Uomo scrupoloso anche nel non permettere che il vorticoso succedersi degli eventi gli togliesse il tempo della preghiera. È stato sveglio fino alla fine. Ha vissuto desto, cercando di disporre le chiese e discernere dove il credo stava crescendo".

Repole ha poi letto alcune parti del testamento del cardinale Poletto: "Voglio confessare la mia fede e il mio amore a Gesù Cristo, ragione unica e profonda della mia vita. Anelito più grande di esistenza amarlo come mio unico ed esclusivo amore. A tutti coloro che ho incontrato ho cercato di portare l'amore per Gesù". La salma del cardinale verrà tumulata, in forma privata, nella Basilica della Consolata. (ANSA).