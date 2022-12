Manzù in mostra a Vercelli nel 2023 con Fondazione Guggenheim

(ANSA) - VERCELLI, 22 DIC - Torna la grande arte nell'Arca di Vercelli, il contenitore realizzato all'interno della ex chiesa di San Marco nel 2007 in occasione delle grandi mostre con la Fondazione Guggenheim. Dopo aver accolto quest'anno le opere di Francesco Messina, dal 10 marzo al 21 maggio del 2023 verrà allestita "La scultura è un raggio di luna", esposizione dedicata ad un altro scultore, Giacomo Manzù, uno dei protagonisti dell'arte del Novecento in Italia. La mostra proposta a Vercelli riunisce oltre 30 capolavori, alcuni monumentali, messi a disposizione dalla Fondazione Manzù, dallo Studio Copernico e da collezionisti privati. Ad organizzare la mostra sono il Comune di Vercelli e l'Arcidiocesi.

A curare l'esposizione sono Marta Concina, Daniele De Luca, Alberto Fiz. Un'opera è già presente 24 ore su 24 nell'ex chiesa di San Vittore. "L'evento espositivo - hanno spiegato i tre curatori - si svilupperà in chiave tematica, non cronologica, per presentare meglio l'arte di Manzù e tutti i temi da lui affrontati: gli aspetti religiosi, quelli laici, l'erotismo e l'attenzione verso l'oggetto. Era uno scultore profondo, attuale, capace di essere nel tempo e fuori dal tempo". Ha detto il sindaco Andrea Corsaro: "Continuiamo il percorso iniziato con le mostre Guggenheim, San Pietroburgo e Messina, impegnandoci nel portare cultura in città e visitatori". (ANSA).