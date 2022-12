Firmato atto, ex Blutec Torino diventa fabbrica Mole Urbana

(ANSA) - TORINO, 22 DIC - Si è conclusa l'acquisizione della fabbrica ex Blutec da parte di Mole Urbana e del suo ideatore Umberto Palermo. È stato firmato dal notaio questa sera, a Roma, l'atto per il passaggio di consegna, alla presenza dei commissari di Blutec, Fabrizio Grasso, Andrea Bucarelli e Giuseppe Glorioso. L'operazione prevede il recupero di uno stabilimento storico fermo da tre anni con il reintegro dei primi quindici dipendenti. In base all'andamento del progetto Mole Urbana potrebbero essere assunti altri lavoratori. "Il progetto Mole Urbana risponde ai requisiti della transizione ecologica che, oltre al prodotto, richiede l'utilizzo di quelle che vengono definite nanofactory che aiutano ad abbattere la Co2 essendo meno energivore" spiega il designer Umberto Palermo. "È una risposta concreta al rilancio dell'automotive e anche un riconoscimento alla famiglia Stola che ha svolto un ruolo strategico dal 1920. Abbiamo creato una filiera tra fornitori piemontesi e marchigiani". La fabbrica, che diventerà totalmente green con pannelli fotovoltaici sul tetto, si trova nel sito storico di Orbassano, al confine con Borgaretto, alle porte di Torino, dove hanno sede grandi aziende come Comau. Si tratta di 8.000 metri quadri che verranno ristrutturati con un investimento di 2 milioni di euro.

Qui ci sarà sia la designer house sia la sede produttiva di Mole Urbana sia un'area dedicata all'allestimento di veicoli commerciali. Lo stabilimento è anche attrezzato per la produzione e lo sviluppo del brand Mole Costruzione Artigianale che realizzerà a partire dal 2023 nuove fuoriserie one off, come già accaduto in passato con la Mole Alfa Romeo e la Mole Fiat 124.

"Credo che l'automobile sportiva termica abbia ancora un importante spazio nell'immaginario collettivo degli appassionati di motori. Abbiamo infatti in sviluppo una nuova Mole Artigianale chiamata Franca", sottolinea Palermo. Il piano di sviluppo di Mole Urbana, che a inizio anno verrà svelata nella sua versione definitiva, prevede la produzione di 5.000 quadricicli elettrici. (ANSA).