Etichette non conformi su addobbi natalizi, interviene Gdf

(ANSA) - VERCELLI, 22 DIC - Il sequestro amministrativo di oltre 2.000 articoli fra addobbi natalizi e prodotti di bigiotteria è scattato in un negozio nel Vercellese per iniziativa della guardia di finanza. "Si tratta - informa una nota del Comando - di materiale con etichette non conformi. Il titolare è stato segnalato alla Camera di Commercio "Monte Rosa Laghi Alto Piemonte" per l'eventuale irrogazione delle sanzioni, che possono oscillare da un minimo di 516 euro ad un massimo di 25.823 euro".

Nel Vercellese il comando provinciale delle Fiamme Gialle ha disposto un'intensificazione dei servizi di controllo per contrastare, nell'imminenza delle festività natalizie, la commercializzazione di articoli contraffatti, non conformi o potenzialmente dannosi per l'acquirente. Oltre ai militari del Gruppo Vercelli, che hanno individuato l'esercizio sul campo, alle operazioni partecipano i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo e tenenza di Borgosesia.

Solo nell'ultimo trimestre di quest'anno sono stati sequestrati, sul versante penale e amministrativo, circa 40 mila prodotti verosimilmente contraffatti o insicuri che erano stati posti in vendita in negozi e nelle aree mercatali vercellesi. (ANSA).