Ambiente: Extinction in commissione, crisi senza precedenti

(ANSA) - TORINO, 22 DIC - Una delegazione del movimento ambientalista Extinction Rebellion è stata invitata all'ultima riunione dell'anno della commissione ambiente della Regione Piemonte, presieduta dal consigliere Angelo Dago, a Palazzo Lascaris, a Torino. Le tre attiviste hanno evidenziato "i fallimenti politici del governo regionale nell'affrontare una crisi senza precedenti storici" e "i continui tentativi di criminalizzazione da parte degli stessi consiglieri nei confronti di chi sta cercando di portare l'attenzione pubblica su di essa". L'invito in commissione era stato proposto a Extinction Rebellion la prima volta a fine ottobre 2022, a seguito di un'azione diretta del movimento.

"È spiazzante essere invitati a parlare in questa aula da quella stessa maggioranza politica che vede la difesa del clima e degli ecosistemi come una battaglia ideologica e ipocrita, e chi scende in piazza come un criminale e un ignorante - hanno affermato -. Quello che oggi stiamo chiedendo a queste persone è di ascoltare seriamente la comunità scientifica, ma soprattutto di riappropriarsi del valore etico del fare politica, della politica come servizio non di un ristretto gruppo di interessi ma della collettività tutta, anche delle generazioni future".

Alla fine dell'incontro, Extinction Rebellion ha annunciato nuove mobilitazioni nei prossimi mesi con lo scopo di "continuare a mettere pressione affinché ascolti la società civile". "Avete nelle vostre mani il potere si scegliere. Se sceglierete di continuare a non voler guardare in faccia la realtà, sarete ricordati per sempre come coloro che hanno deciso deliberatamente di condannare l'umanità a un futuro di sofferenza", hanno concluso. (ANSA).