Vini: il 2022 si chiude in crescita per l'Alta Langa Docg

(ANSA) - ASTI, 21 DIC - Il 2022 è stato un anno di crescita per l'Alta Langa Docg, con un +40% sulle vendite rispetto all'anno precedente. L'ingresso di 18 nuovi soci nel Consorzio ha portato il numero dei componenti della compagine a 134 tra case produttrici e viticoltori. La produzione attesa è di 3 milioni di bottiglie dall'ultima vendemmia: un risultato in linea con quello del 2021.

Dal punto di vista della promozione, un grande riscontro è stato ottenuto dalla quarta edizione de La Prima dell'Alta Langa: l'annuale evento di degustazione di tutte le cuvée dei soci del Consorzio. Nel 2023 la riapertura del bando vigneti che consentirà l'iscrizione di 220 nuovi ettari ad Alta Langa Docg nel prossimo triennio 2023-2025 "In questi ultimi anni - afferma la presidente, Mariacristina Castelletta - abbiamo fatto tanta strada. Solo dieci anni fa i produttori erano 12, adesso siamo 55. Anno dopo anno siamo cresciuti in termini di vendita con percentuali a doppia cifra".

"Ora - prosegue - inizia una nuova sfida: il prossimo triennio sarà determinante per il futuro. L'apertura sostanziale delle superfici ci proietta, entro 10 anni, in una dimensione doppia rispetto all'attuale. Abbiamo davanti un grande futuro e la possibilità di una crescita importante che affronteremo tutti insieme, coesi, mantenendo la vocazione di qualità che questo vino ha nel suo Dna". (ANSA).