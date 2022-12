Piccole imprese Torino vedono nero, in calo occupazione

(ANSA) - TORINO, 21 DIC - Un anno ancora difficilissimo, durante il quale le imprese dovranno continuare a fare i conti con un contesto imprevedibile. Sono previsti un aumento della cassa integrazione e "una sensibile contrazione" dell'occupazione. E' quanto emerge dall'indagine congiunturale di fine anno dell'Ufficio studi dell'Api Torino "Siamo di fronte a una situazione volatile, incerta, complicata e ambigua. Si tratta di un panorama a dir poco straordinario, un futuro complesso da decifrare e, soprattutto, da affrontare. Mai come oggi dobbiamo fare fronte comune per rispondere a una serie di fattori negativi che possono mettere davvero a rischio la tenuta di moltissime imprese. Le emergenze da affrontare sono energia, cuneo fiscale, burocrazia. Certo, la manovra del governo dà alcune risposte, ma occorre una risposta corale di territorio e di Paese" dice Fabrizio Cellino, presidente dell'Api. "Non chiediamo l'elemosina, ma di essere messi nelle condizioni di esercitare il nostro potenziale competitivo troppe volte mortificato".

Il saldo 'ottimisti-pessimisti' rimane ancora una volta su livelli negativi. Le pmi torinesi prevedono per il prossimo semestre una significativa contrazione di tutti i principali indicatori congiunturali: produzione -6,8%; ordini -4,9%; fatturato -4,1%. (ANSA).