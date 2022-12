Galup: chiuso 2022 con +34% vendite all'estero

(ANSA) - TORINO, 21 DIC - Galup, l'azienda di Pinerolo, ha chiuso il 2022 - centesimo anno di attività - con una crescita a doppia cifra delle vendite all'estero pari al 34% in 54 Paesi e un fatturato che salirà a circa 14 milioni di euro.

Un traguardo - ricorda il presidente Giuseppe Bernocco - che rappresenta una piccola-grande tappa intermedia, un'occasione preziosa per ricordare e rivivere una bella storia italiana e per ripartire con la consueta dedizione verso la prossima meta da raggiungere, senza fermarci".

Galup - ricorda l'azienda - è stata protagonista, venerdì 16 dicembre, a Palazzo Lascaris sede del Consiglio Regionale del Piemonte, e alla presenza del presidente Stefano Allasia, all'inaugurazione della mostra 'Macario. Ciak si gira'., organizzata in collaborazione con l'associazione culturale Linguadoc, l'esposizione è un omaggio dovuto, e voluto, per celebrare i 120 anni dalla nascita di Erminio Macario.

"Per Galup l'innovazione è una miscela di tradizione che ci ricorda la nostra storia, di valorizzazione e ricerca di materie prime di eccellenze, di ricerca e sviluppo, ma anche di persone, il nostro capitale che è il patrimonio di oggi e di domani, con il quale costruiremo i nostri prossimi traguardi" ha sottolineato Borromeo. (ANSA).