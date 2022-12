Fuga gas con esplosione: ancora al lavoro i vigili del fuoco

(ANSA) - ASTI, 21 DIC - Stanno ancora operando le squadre dei vigili del fuoco a Quarto Inferiore ad Asti, sul luogo dell'esplosione che ieri sera intorno alle 20 ha raso al suolo una parte di una villetta a due piani.

L'esplosione, probabilmente dovuta a una fuga di gas, ha provocato tre feriti gravi: un uomo di 73 anni - estratto ieri sera dalle macerie - il figlio di 42 anni e un idraulico che si trovava nella villetta al momento dell'esplosione.

In casa era presente anche la moglie del settantatreenne, che si trovava in una stanza non interessata dal crollo. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Norm (Nucleo operativo radiomobile) di Asti e lo Spresal (Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro). (ANSA).