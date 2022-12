Fiamme in un'area di rimessaggio camper nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 21 DIC - Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute la notte scorsa a Leini, nel Torinese, in strada Fornacino, per un incendio divampato in un'area di rimessaggio camper. Una decina i mezzi coinvolti, che si trovavano parcheggiati in un'area all'aperto.

L'allarme è scattato intorno a mezzanotte: le operazioni di spegnimento del rogo e messa in sicurezza dell'area sono terminate alle prime luci dell'alba. Toccherà adesso agli accertamenti dei vigili del fuoco e dei carabinieri della compagnia di Venaria Reale fare luce sulle cause dell'incendio.

Non si sono registrati feriti o intossicati. (ANSA).