Esplosione Quarto Asti, trenta vigili fuoco al lavoro

(ANSA) - TORINO, 21 DIC - Sono una trentina i vigili del fuoco impegnati a Quarto d'Asti per l'esplosione avvenuta ieri sera in una villetta. Le squadre Usar di Asti hanno ricevuto rinforzi dai comandi di Torino, Alessandria e Cuneo.

Oltre ad avere estratto dalle macerie un uomo di 73 anni, ora ricoverato ad Asti in gravi condizioni insieme ad altre due persone, i vigili del fuoco hanno portato in salvo anche dei cani e dei gatti. (ANSA).