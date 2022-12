Esplosione in villetta a Quarto d'Asti, tre feriti gravi

(ANSA) - TORINO, 21 DIC - Tre persone sono rimaste ferite nell'esplosione, dovuta a una fuga di gas, che si è verificata ieri in una villetta a Quarto d'Asti. Le loro condizioni sono considerate gravi. Sono tutti in ospedale ad Asti. Si tratta di un uomo di 73 anni, che i vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie, del figlio di 42 anni e di un idraulico che si trovava nella villetta al momento dell'esplosione. In casa era presente anche la moglie del settantatreenne, che si trovava in una stanza non interessata dal crollo.

Era da alcuni giorni che nella villetta a due piani devastata ieri sera da un'esplosione in Frazione Quarto Inferiore di Asti si avvertiva odore di gas. E' quanto è emerso dai primi accertamenti. Nel pomeriggio di ieri alcuni tecnici avevano fatto delle verifiche. In serata era arrivato un idraulico per controllare eventuali perdite: lo scoppio è avvenuto poco dopo.

Sul caso indagano i carabinieri del Norm di Asti e lo Spresal di Asti.

Sono una trentina i vigili del fuoco impegnati a Quarto d'Asti per l'esplosione avvenuta ieri sera in una villetta. Le squadre Usar di Asti hanno ricevuto rinforzi dai comandi di Torino, Alessandria e Cuneo. Oltre ad avere estratto dalle macerie un uomo di 73 anni, ora ricoverato ad Asti in gravi condizioni insieme ad altre due persone, i vigili del fuoco hanno portato in salvo anche dei cani e dei gatti. (ANSA).