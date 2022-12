Asl Città di Torino spiega ai più piccoli la prevenzione

(ANSA) - TORINO, 21 DIC - Giornate speciali di 'promozione della salute' per tutto il 2023 dedicate ai bambini e ai ragazzi. E' l'iniziativa dell'Asl Città di Torino, in collaborazione con la Compagnia di San Paolo e la onlus Ausilia, in programma il sabato o la domenica, alla Casa della Salute dei Bambini e dei Ragazzi, in via Gorizia 112. Il primo appuntamento a fine gennaio. Ai bambini e i ragazzi e ai loro loro genitori saranno forniti consigli sulla prevenzione e sui corretti stili di vita e abitudini. Gli specialisti coinvolti sono dermatologi, ortopedici, fisiatri, oculisti, nutrizionisti e dietologi, medici dello sport, cardiologi e urologi.

. "Questo - ha ricordato Carlo Picco, direttore generale dell'Asl Città di Torino - è stato un luogo simbolo nella gestione dell'emergenza Covid e qui è stata avviata la vaccinazione per i bambini dai 6 anni in su. Ora si arricchisce di un nuovo progetto di prevenzione che vede l'Asl in prima linea ma coinvolge anche il Comune". L'assessore al Welfare Jacopo Rosatelli ha evidenziato il modello virtuoso di "collaborazione tra il Terzo Settore e le istituzioni pubbliche.

E una città che rende disponibile ai bambini l'esperienza della medicina nel campo della prevenzione, la rende disponibile per tutti i suoi abitanti".

La sanità "è un punto di riferimento importante per la nostra attività - ha detto il segretario della Compagnia di San Paolo, Alberto Anfossi - ma all'interno della sanità dobbiamo selezionare e la prevenzione è un ambito particolarmente meritevole del nostro sostegno". Paolo Ceruzzi, presidente di Ausilia, "incubatore di solidarietà per i giovani", ha ricordato il ruolo della organizzazione di volontariato che "cerca in rete istituzioni e imprese per coinvolgerle nei progetti che migliorano la loro credibilità". Tra le iniziative di Ausilia il 'Pane quotidiano' per sostenere i giovani detenuti nell''arte bianca' "anche al di fuori delle carceri, nei periodi di permesso o semilibertà". (ANSA).