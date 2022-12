Aeroporto Torino: dal 2 giugno volo Ryanair per Porto

(ANSA) - TORINO, 21 DIC - Ryanair vara la nuova rotta da Torino verso Porto, in Portogallo, dal 2 giugno 2023. Opererà due volte alla settimana (lunedì e venerdì) e porta a 35 il numero totale di rotte di Ryanair da e per Torino per l'estate 2023, rafforzando l'impegno della compagnia aerea verso Torino e il Piemonte. Per consentire ai viaggiatori da/per Torino di prenotare il loro volo alla migliore tariffa possibile, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe da 29,99 euro (a tratta).

"Con l'avvicinarsi dell'estate '23, siamo lieti di offrire ancora più scelta e valore ai nostri clienti italiani" commenta Il country manager di Ryanair per l'Italia, Mauro Bolla. "Siamo soddisfatti che Ryanair abbia deciso di ampliare il network di collegamenti da Torino aggiungendo Porto come nuova destinazione in Portogallo. La meta non era mai stata servita prima dal nostro scalo e l'aggiunta di un ulteriore paese collegato rafforza la connettività e amplia l'attrattività turistica del nostro territorio" sottolinea l'amministratore delegato di Torino Airport, Andrea Andorno. (ANSA).