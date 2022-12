AC Verbano Cusio Ossola: anno si chiude con +6,5% associati

(ANSA) - VERBANIA, 21 DIC - L'anno che sta per concludersi ha visto l'Automobile Club del Verbano Cusio Ossola impegnato sui diversi fronti: della mobilità, quello dell'educazione e sicurezza stradale, della Infomobilità, del turismo storico e motoristico, sportivo e quello del sociale. Un impegno che ha portato un aumento associativo pari a +6,5% rispetto all'anno 2021.

Ad aprile si è tenuto il Corso navigatori rally organizzato dall'AC VCO e tenuto dal campione navigatore professionista Guido D'Amore. Nel mese di maggio oltre 200 bambini delle scuole primarie di Domodossola, hanno potuto provare l'emozione di guidare dei Kart elettrici in una pista allestita nella locale piazza Matteotti, grazie alla manifestazione "Karting in piazza", nata con lo scopo di promuovere lo sport automobilistico nelle nuove generazioni e al tempo stesso far apprendere le prime nozioni di educazione e sicurezza stradale.

A giugno l'AC VCO, ha organizzato la "1^ Regolarità Storica delle Valli Ossolane", una competizione riservata alle autovetture storiche, che si sono sfidate sulle strade delle vallate ossolane in una gara dove non contava la velocità ma la precisione. A luglio invece si è svolta la seconda manifestazione di "Ruote nella Storia", raduno itinerante riservato alle autovetture storiche, che si prefigge di far conoscere gli angoli e gli itinerari più belli e interessanti della provincia. Quest'anno il raduno si è svolto a Pallanza, per concludersi a Baveno dopo aver percorso tratti di laghi. Nel mese di settembre ad Omegna, in una nuova sede e con nuovi titolari, è stata riaperta la delegazione locale, punto strategico per la zona del Cusano. A novembre si è svolta la giornata "Happy rally one day", durante la quale piloti di rally hanno condotto sulle lore autovetture giovani disabili. A dicembre è stato presentato Luceverde, un progetto di infomobilità in tempo reale che ha coinvolto i comuni di Domodossola e Verbania. (ANSA).