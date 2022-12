Torino-Asti in taxi per rapinare un supermercato, arrestato

(ANSA) - ASTI, 20 DIC - E' stato arrestato dalla Squadra Mobile della questura di Asti l'uomo ritenuto responsabile della rapina aggravata commessa la sera dello scorso 18 giugno ad un supermercato di Asti. Si tratta di un uomo di 27 anni, polacco di origini magrebine, pluripregiudicato. Il rapinatore, armato di pistola, aveva seminato il panico tra i clienti e i dipendenti, portandosi via un bottino di circa 3000 euro. Le indagini, coordinate dalla Procura di Asti, hanno appurato che l'uomo fosse giunto da Torino ad Asti in taxi, dopodiché, arrivato nel piazzale dei taxi astigiani, in Piazza Marconi, si era fatto accompagnare da un secondo ignaro tassista presso il supermercato e, dopo aver commesso la rapina, era risalito sullo stesso taxi per darsi alla fuga. Il gip del Tribunale di Asti ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di rapina aggravata dall'aver commesso il fatto travisato e con armi, nei confronti del ventisettenne. L'ordinanza gli è stata notificata presso la casa Circondariale di Livorno, dove si trova per un altro reato. (ANSA).