Natale, al Lingotto di Torino l'albero green e sostenibile

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - Al Lingotto di Torino c'è un albero di Natale green e sostenibile. Alto 9 metri, è stato realizzato grazie al sostegno di Enel Energia che sta coinvolgendo la clientela in azioni sostenibili, sensibilizzandola su un consumo consapevole, senza rinunciare alla magia delle festività. Sarà illuminato fino a sabato 24 dicembre, grazie a 6 biciclette del format Teatro a Pedali che permetteranno di creare energia elettrica attraverso la pedalata dei clienti, con il progetto della compagnia teatrale Mulino ad Arte e la collaborazione tecnica di Elettrotech.

All'iniziativa ha partecipato anche il Basket Energy Contest che ha coinvolto la Fip (Federazione Italiana Pallacanestro) e tutte le squadre di basket giovanili presenti a Torino che, fino a domani 21 dicembre dalle 16.30, si alterneranno per garantire l'accensione continua dell'albero: il gruppo di atleti che, pedalando, avrà generato più energia vincerà il contest, il risultato della sfida sarà convertito in un contributo economico che il Centro Commerciale Lingotto riconoscerà all'Associazione O.a.s.i. Fraternità Onlus per la costruzione di un campo di basket a Corumbà, in Brasile. (ANSA).