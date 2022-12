Lavoro:Garesio (Synergie),over 50 più disponibili di giovani

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - "Basta demonizzare il lavoro somministrato. Il 90% entro un anno trova un'occupazione fissa.

In Italia sulla precarietà si fa troppa demagogia. Ci sono anomalie. Oggi riusciamo a fare assumere più facilmente gli 'over 50' che i venticinquenni, sono più disponibili, si vogliono rimettere in gioco". Lo afferma Giuseppe Garesio, amministratore delegato di Synergie Italia, sesta agenzia per il lavoro nel Paese, con sede a Torino, un fatturato previsto di 750 milioni e 25.000 buste paga gestite ogni mese (10.000 in Piemonte). "L'Italia - osserva - è il Paese del gruppo che ha fatto meglio nell'ultimo anno, rappresenta il 25% del nostro fatturato" sottolinea Victorien Vaney, presidente di Synergie.

Garesio propone al sindacato "un'alleanza per sconfiggere le forme deleterie di lavoro nero, le false partite Iva, le cooperative spurie con contratti farlocchi. Non possiamo però dire ai giovani 'piuttosto che avere un lavoro mal pagato state a casa', è una follia che ha generato 3 milioni di Neet, giovani che non studiano, non fanno formazione e non lavorano. In Italia sono il doppio della media Europa, ai livelli di Bulgaria e Romania. E' una piaga da combattere tutti insieme, le nostre 2.500 filiali non bastano, ci aiutino i sindacati, le parrocchie, le associazioni sportive.".

"I lavoratori somministrati- osserva Garesio - da noi sono quasi mezzo milione. Il numero dei contratti a tempo determinato è nella media europea: su 100 contratti sono 15.Il lavoro somministrato è l'ingresso principale nel mercato del lavoro in tutta Europa, in Francia il 90% degli assunti a tempo indeterminato parte dal somministrato, come in Germania e in Spagna". Garesio replica al segretario generale della Fiom Torino, Edi Lazzi: "Non ci sono lavori somministrati pagati 800 euro al mese. E' un'inesattezza, roba da denuncia, il salario lo fissa il contratto che l'azienda definisce con i sindacati".

(ANSA).