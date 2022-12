Investito da una moto, 77enne muore nel biellese

(ANSA) - BIELLA, 20 DIC - Incidente mortale a Ponderano, alle porte di Biella. Un uomo di 77 anni è morto investito da una moto. Sul posto dal vicino ospedale "Degli Infermi" è giunta l'ambulanza del 118, ma per l'anziano non c'era più nulla da fare. I rilievi sono affidati alla polizia per chiarire l'esatta dinamica. Neppure una settimana fa, giovedì 15 dicembre, nel Biellese si era verificata la morte di una 71enne, Bruna Canella, in seguito a un incidente sulla strada Cossato-Valle Mosso. (ANSA).