Con 'Da Chicco a Chicco' riso per Banco alimentare del Piemonte

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Da settembre anche Banco Alimentare del Piemonte partecipa al programma 'Da Chicco a Chicco'.

Promosso da Nespresso dal 2011 ha il duplice obiettivo di raccogliere e riciclare le capsule di caffè in alluminio esauste e di donare ogni anno il riso ottenuto grazie al riuso del caffè trasformato in compost e utilizzato per la coltivazione di una risaia in Italia.

Per la riapertura della Boutique Nespresso in via Roma a Torino e in occasione del 20 dicembre, Giornata internazionale della solidarietà umana, sono stati consegnati i primi 86 quintali di riso, l'equivalente di circa 95.000 piatti, da destinare a 563 strutture caritative e 100.000 persone in difficoltà che si rivolgono ogni anno a Banco Alimentare del Piemonte. Nato grazie alla collaborazione con Cial, Utilitalia e Cic (Consorzio italiano Compostatori), 'Da Chicco a Chicco' consente ai clienti Nespresso di riconsegnare le capsule esauste in alluminio nell'area recycling presente nelle Boutique Nespresso o in oltre 150 punti di raccolta in più di 80 città italiane.

"Da Chicco a Chicco rappresenta la concretizzazione del nostro impegno nel prenderci cura dell'Italia e delle persone che qui, nel nostro territorio, hanno più bisogno di un supporto concreto", dichiara Silvia Totaro, Sustainability & SHE Manager di Nespresso Italiana.

La consegna del riso, prima di Natale, "ci rende profondamente felici, perché significa portare a tante famiglie in difficoltà in Piemonte un piatto ricco di tradizione e storia", aggiunge Salvatore Collarino, Presidente del Banco Alimentare del Piemonte -. Desideriamo che il progetto continui e cresca per sviluppare insieme questa economia circolare solidale".

'Da Chicco a Chicco' è parte del programma 'Nespresso per l'Italia', che vede l'azienda in prima linea in diverse iniziative a sostegno dell'Italia. Un impegno confermato quest'anno dalla certificazione B Corp ottenuta da Nespresso a livello globale e dallo status di Società Benefit in Italia, con l'obiettivo di perseguire un modello di business sostenibile.

(ANSA).