Compie 10 anni Centro Studi Vini del Piemonte

(ANSA) - ASTI, 20 DIC - Compie 10 anni di attività il Centro Studi Vini del Piemonte di San Damiano d'Asti, l'unico satellite scientifico in tutt'Italia nato dalla Coldiretti Asti e riconosciuto nel 2016 da Accredia come Ente certificatore a livello nazionale. L'attività concorre al fabbisogno di oltre 300 aziende vitivinicole italiane di piccole, medie e grandi dimensioni. Con la direzione dell'enologo Secondo Rabbione, il team si dedica quotidianamente all'analisi e all'emissione delle Certificazioni Accredia e dei documenti di accompagnamento necessari per l'export dei vini.

"La nostra mission - spiega il Direttore Rabbione, - è quella di soddisfare il cliente dal punto di vista tecnico-scientifico e in termini di efficienza-tempestività. Negli anni abbiamo messo a punto un sistema di qualità altamente strutturato che ci consente di gestire i flussi con celerità e precisione, rilasciando analisi di consulenza in giornata ed entro 48 ore per l'export. Tutto questo ha concorso all'apprezzata reputazione che, col passaparola, annualmente si traduce in un +22% di clienti acquisiti e di analisi prodotte (circa 7mila cartelle e oltre 20mila faldoni)". (ANSA).