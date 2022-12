Carabinieri: comandante Pastrengo in visita a Torino

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - "Tornare a Torino e tornare in questa caserma mi emoziona ogni volta. Emozioni fortissime ricordando il mio periodo di comando che ha lasciato in me una traccia indelebile sia professionale sia personale". Così il comandante interregionale 'Pastrengo', che sovrintende ai carabinieri di Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, il generale di Corpo d'Armata Gino Micale, incontrando alla caserma Bergia, sede del comando di Legione Piemonte e Valle d'Aosta, i carabinieri per la tradizionale visita per gli auguri natalizi.

Il generale Micale è stato comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta per tre anni, dal 2013 al 2016. L'Alto ufficiale è stato ricevuto dal generale di Brigata Antonio Di Stasio, comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, e ha incontrato i comandanti provinciali e di Gruppo del Piemonte e Valle d'Aosta, una rappresentanza di ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri in servizio, le articolazioni Forestali, i delegati la presenza militare e della Rappresentanza Militare e dell'Associazione Nazionale carabinieri. (ANSA).