Animali domestici, Kippy chiude un round da 2,6 milioni

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - Kippy, l'azienda italiana di Pet Care che sviluppa e produce dispositivi Iot in grado di localizzare e monitorare la salute degli animali domestici, chiude un round di investimento Serie A per un totale di 2,6 milioni di euro. A guidare l'operazione è Oltre Impact, primo fondo con focus impact italiano che da sempre investe e supporta aziende ad impatto sociale o ambientale, con un'attenzione particolare ai bisogni primari e al benessere delle persone, di cui gli animali domestici stanno diventando componente fondamentale. Ad affiancarlo il business angel Fabio de Concilio (founder di Farmacosmo). L'operazione è stata coordinata da Growth Capital.

Fondata a Milano nel 2013 da Simone Sangiorgi e Marco Brunetti, Kippy nasce in un mercato in grande crescita, che conta circa 500 milioni di animali domestici in tutto il mondo, e dalla consapevolezza delle principali sfide che i padroni devono affrontare. Grazie ai nuovi fondi ottenuti, Kippy punta a consolidare la posizione in Italia ed Europa nonché ad entrare negli Usa. "Grazie alla raccolta fondi Kippy potrà finalmente scalare e ampliare la sua espansione in Europa oltreché entrare nel mercato Us", commenta Simone Sangiorgi, founder & ceo di Kippy. L'azienda ha creato Kippy Evo, il Gps per cani e gatti con activity tracker integrato. Con la copertura Gsm, consente di localizzare l'animale in tempo reale e a distanza illimitata e inoltre, utilizzando una serie di algoritmi proprietari sviluppati insieme al Dipartimento di Veterinaria dell'Università di Milano, traccia un resoconto completo delle attività fisiche dell'animale: sonno, camminata, corsa, gioco, movimenti leggeri, device sganciato, consumo calorico, passi e livello di attività generale. (ANSA).