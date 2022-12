Aeroporto Torino,certificazione per sostenibilità ambientale

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - Torino Airport ottiene l'accreditamento al Livello 3 'Optimisation' del programma di sostenibilità ambientale Airport Carbon Accreditation, il protocollo comune per la gestione attiva delle emissioni climalteranti negli aeroporti attraverso risultati concreti e misurabili, promosso da Aci Europe, l'associazione degli scali europei. La certificazione è rivolta alle società di gestione aeroportuali che intendono perseguire obiettivi di carbon neutrality con programmi di efficientamento energetico e con il ricorso a fonti rinnovabili di energia.

Negli ultimi cinque anni l'aeroporto di Torino ha ridotto del 34% le emissioni di CO2 sotto il proprio diretto controllo per un totale di oltre 3.000 tonnellate. "E' un riconoscimento importante del grande impegno che abbiamo assunto verso l'ambiente, il territorio e le future generazioni per rendere la nostra industria sempre più sostenibile. Riuscire a coinvolgere le terze parti in questo processo di sostenibilità è un tassello fondamentale per diffondere la cultura di rispetto dell'ambiente e per contribuire in un'ottica condivisa alla lotta contro la crisi climatica" osserva Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport.

"È importante che l'azione per la salvaguardia del clima nelle circostanze estreme in cui si trova il nostro settore prosegua in maniera continuativa. Inoltre, il raggiungimento del Livello 3 dell'accreditamento significa che Torino Airport sta andando oltre le emissioni sotto il suo diretto controllo e si sta impegnando con le aziende che operano presso la sua sede per ottenere riduzioni di CO2 da parte di terzi" commenta Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe. (ANSA).