Zaphiro Technologies, finanziamento da 6,5 milioni

(ANSA) - TORINO, 19 DIC - Zaphiro Technologies, azienda cleantech svizzera a guida italiana del settore delle Smart Grid, ha completato un round di finanziamento Series-A da 6,5 milioni di euro. Gli Investitori sono Abb Technology Ventures, Cdp Venture Capital Sgr , Club degli Investitori, Excellis e un investitore privato introdotto da Ubs Growth Advisory. Inoltre, Zaphiro ha ottenuto la garanzia finanziaria dallo Swiss Technology Fund.

Con SynchroGuard, la sua piattaforma software IoT per le smart grid, Zaphiro aiuta gli operatori di rete ad affrontare la transizione energetica mitigando l'impatto dei generatori di energia rinnovabile e dei veicoli elettrici sulla stabilità delle reti elettriche di distribuzione. Questo finanziamento consentirà a Zaphiro di commercializzare e far crescere la propria soluzione in nuove aree geografiche e mercati e di continuare ad innovare nel settore smart grid. "L'integrazione di fonti energetiche rinnovabili e di veicoli elettrici sta cambiando in modo significativo i flussi di energia e le dinamiche delle reti di distribuzione, generando una forte esigenza di monitoraggio accurato della rete, di gestione in tempo reale dei blackout e di previsione dei guasti" spiega Paolo Romano, co-fondatore e ceo di Zaphiro. "La soluzione tecnologica sviluppata da Zaphiro ha suscitato grande interesse da parte dei nostri investitori che ne hanno confermato la validità tecnica e di mercato, fondamentale per ogni nostro investimento" sottolinea Marino Giocondi, responsabile Fondo Corporate Partners I di Cdp Venture Capital. "Le soluzioni hardware e software altamente innovative di Zaphiro per il controllo e la gestione delle reti elettriche a media tensione possono dare un contributo cruciale alla sicurezza dell'approvvigionamento" aggiunge Axel Masucci, champion dell'operazione per il Club degli Investitori. (ANSA).