Trasporti: Gtt, 125mila torinesi hanno scelto il bonus

(ANSA) - TORINO, 19 DIC - Sono oltre 125mila i torinesi che a partire dallo scorso mese di settembre si sono avvalsi del bonus trasporti per ottenere uno sconto sull'abbonamento mensile o annuale ai trasporti pubblici. Lo rende noto Gtt, che ricorda come questo sia l'ultimo mese e ci sia tempo sino al 29 dicembre per scaricare il bonus dal sito del ministero del lavoro e procedere all'acquisto.

Una volta scaricato il bonus, entro il 29 dicembre, sarà infatti ancora possibile acquistare l'abbonamento scontato sul sito e-commerce o su appuntamento in uno dei Centri servizi Gtt.

Il valore medio dello sconto è stato di 47 euro (il massimo ottenibile è di 60 euro): nel periodo interessato, da settembre a dicembre 2022, è stato possibile richiedere ogni mese un nuovo bonus e per questa ragione molti utilizzatori del trasporto pubblico hanno deciso di acquistare degli abbonamenti mensili.

Oltre il 75% degli acquisti (quasi 95.000) è avvenuto sul canale e-commerce il restante nei centri di servizio al cliente e nelle rivendite delle ferrovie. (ANSA).